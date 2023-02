Concert de Jazz Lormes Lormes Catégories d’Évènement: Lormes

Jazz Club

Stefan Patry reconnu comme un des spécialistes de l’orgue Hammond, il viendra avec son trio nous faire découvrir son tout nouveau projet IN TIME. Les réservations seront ouvertes dès le 17 février. Home Lormes

