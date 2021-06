CONCERT DE JAZZ – L’ORCHESTRE SYNCOPATHIQUE Montblanc, 23 juin 2021-23 juin 2021, Montblanc.

CONCERT DE JAZZ – L’ORCHESTRE SYNCOPATHIQUE 2021-06-23 18:30:00 – 2021-06-23

Montblanc 34290

Venez profiter d’une soirée au son d’une musique festive et chargée d’histoire, de Bix beider-becke, en passant par le Professor Longhair ou encore Louis Armstrong et Benny Goldman.

L’orchestre Syncopathique, d’origine montpelliéraine, tire ses influences des fanfares de la Nouvelle Orléans et des orchestres swing.

Sur inscription

mediatheque-montblanc@hotmail.fr +33 4 67 09 78 61

MAM MONTBLANC

