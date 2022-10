CONCERT DE JAZZ – LES CHAPEAUX NOIRS Le Saulcy Le Saulcy Catégories d’évènement: Le Saulcy

Vosges Le Saulcy 13 EUR Les Chapeaux noirs viennent de Strasbourg, un ensemble d’où ressort une musique forte et rythmée, à la consonance jazz prononcée, pointant vers le jazz manouche ou la musique des Balkans. Ce quartet de musiciens vous emmènera aux frontières avec le funk et la chanson française.

Concert à 21 h précédé d’un repas à 19 h sur réservation au 06 71 07 03 26 ou au 03 29 41 00 56 ou par mail spectacles@helicoop.fr. Tarif repas: 15 € Concert 13 € (tarif réduit 11 € pour adhérents, chômeurs, étudiants -18 ans et gratuit enfants -12ans). spectacles@helicoop.fr +33 3 29 41 00 56 http://www.helicoop.fr/ Le Saulcy

