Concert de Jazz “Laurent Maur Harmodeon 4 Tet” La Recycl’ Lormes, samedi 17 février 2024.

Quand le Jazz flirte avec l’electro music …

Et l’harmonica chromatique se mit à swinguer ! (…) de quoi donner envie de connaître davantage un musicien dont la rareté est décidément un gage de qualité .

Trop rare dans le Jazz, l’harmonica n’en reste pas moins un des instruments parmi les plus expressifs et puissants émotionellement…

Laurent Maur en est aujourd’hui l’un des interprètes les plus accomplis et respectés. Il met son exceptionnelle virtuosité alliée à sa sonorité d’une pureté cristalline pour nous faire (re)découvrir cet instrument au service d’un répertoire de compositions, d’arrangements et de reprises. EUR.

Début : 2024-02-17 20:00:00

fin : 2024-02-17 23:30:00

La Recycl’ 23 Rue Paul Barreau

Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

