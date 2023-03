Concert de jazz – Klac-Son Big Band, 18 mars 2023, Obernai .

Concert de jazz – Klac-Son Big Band

Rempart Maréchal Foch – rue de Sélestat Obernai Bas-Rhin

2023-03-18 – 2023-03-18

Obernai

Bas-Rhin

Le LIONS CLUB d’Obernai organise une grande soirée animée par le KLAC-SON-BIG-BAND.

Composé de dix-sept musiciens (saxophones, trompettes, trombones et section rythmique) et d’une chanteuse, le Big Band parcourt les grands standards du swing et les incontournables du jazz classique et musical depuis les années 80 : Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller, Frank Sinatra… Il explore aussi un large répertoire de compositions funky et jazz-rock issues des groupes et interprètes de notre temps comme Bob Mintzer, Arturo Sandoval, Quincy Jones, Stevie Wonder, Electro Deluxe, Amy Winehouse… Ce groupe expérimenté promet un concert dynamique, entraînant et varié sachant toucher un public très large, junior et sénior, pour une belle soirée.

L’émotion sera également présente lors de la remise d’un chien-guide d’aveugle à une personne malvoyante. Les bénéfices de ce concert serviront à financer un prochain chien-guide d’aveugle.

Petite restauration à l’entracte. Réservations ICI

+33 6 08 90 73 60

Obernai

dernière mise à jour : 2023-02-22 par