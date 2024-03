Concert de jazz Jean Amy et son Steamboat Théâtre de Verdure Vallée de Diane Fréhel, mercredi 24 juillet 2024.

Il ressemble à ce copain souriant qu’on aimait avoir en classe. Sauf que Jean Amy était, jusqu’à sa récente retraite, de l’autre côté du bureau. Professeur agrégé de mathématiques au lycée agricole du Fresne, à Sainte-Gemmes-sur-Loire, près d’Angers (Maine-et-Loire) il exerçait dans les classes préparatoires aux écoles d’agronomie.

Mais quel est le rapport entre les mathématiques, son métier et le jazz, sa passion ? Dans la musique, il y a des grilles d’accord, des règles, qui sont très mathématiques. Mais les maths n’ont pas le petit truc en plus qu’a le jazz. Ce petit truc qu’il a découvert en écoutant les vieux disques de son père. C’est une pulsation rythmique sans égale, qui me met immédiatement sous tension , définit-il.

Organisé par l’Association A l’Est des Dunes

En cas de mauvais temps, le concert aura lieu à la salle des fêtes de Plurien .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-24 20:00:00

fin : 2024-07-24

Théâtre de Verdure Vallée de Diane Sables d’Or les Pins

Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne alddcontacts@alestdesdunes.com

