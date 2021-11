La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer, Var Concert de jazz “Jazz sur la ville avec Tribute to Steve Swallow” La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Concert de jazz “Jazz sur la ville avec Tribute to Steve Swallow” La Seyne-sur-Mer, 12 novembre 2021, La Seyne-sur-Mer. Concert de jazz “Jazz sur la ville avec Tribute to Steve Swallow” Fort Napoléon Chemin Marc Sagnier La Seyne-sur-Mer

2021-11-12 21:30:00 21:30:00 – 2021-11-12 Fort Napoléon Chemin Marc Sagnier

La Seyne-sur-Mer Var Répertoire très original, avec essentiellement des compositions du grand compositeur et bassiste de jazz Steve Swallow.

Avec Luc Fenoli (guitare), José Caparros (trompette), jean-Marie Carniel (contrebasse) et Jérôme Achat (batterie). michel.le-gat@orange.fr +33 6 87 71 59 30 Fort Napoléon Chemin Marc Sagnier La Seyne-sur-Mer

