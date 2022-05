Concert de jazz Ingersheim Ingersheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

2022-05-22 18:00:00 – 2022-05-22 19:30:00

Ingersheim Haut-Rhin Ingersheim EUR Carole Boyer, au chant, et François Hoernel, au piano, feront résonner la Villa Fleck au rythme du jazz. Venez écouter ce duo intimiste, Carole Boyer, au chant, et François Hoernel, au piano. Découvrir ou retrouver l’ambiance feutrée d’un concert de jazz. +33 3 89 27 90 15 Carole Boyer, au chant, et François Hoernel, au piano, feront résonner la Villa Fleck au rythme du jazz. Ingersheim

