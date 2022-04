Concert de jazz Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Concert de jazz Médiathèque Jean-François Sarasin 144 Grande rue Hermanville-sur-Mer

2022-04-27 18:00:00

Hermanville-sur-Mer Calvados Venez écouter les standards de jazz avec les élèves de Garry Bréant et Mathieu Bellon, mais aussi découvrir leurs instruments ainsi que le fonctionnement d’un groupe de jazz.

Venez écouter les standards de jazz avec les élèves de Garry Bréant et Mathieu Bellon, mais aussi découvrir leurs instruments ainsi que le fonctionnement d'un groupe de jazz.

Source : Médiathèque d'Hermanville-sur-Mer
mediatheque@hermanville-sur-mer.fr +33 2 31 36 18 05

Médiathèque Jean-François Sarasin 144 Grande rue Hermanville-sur-Mer

