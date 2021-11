Dieppe Dieppe Dieppe, Seine-Maritime [Concert de jazz] Harry Allen & Warren Vaché Quintet Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime

[Concert de jazz] Harry Allen & Warren Vaché Quintet Dieppe, 4 décembre 2021, Dieppe. [Concert de jazz] Harry Allen & Warren Vaché Quintet Casino de Dieppe 3 Boulevard de Verdun Dieppe

2021-12-04 20:30:00 – 2021-12-04 Casino de Dieppe 3 Boulevard de Verdun

Dieppe Seine-Maritime Passez une belle soirée jazz au profit des oeuvres du Lions Club Doyen de Dieppe, dont le Téléthon. Warren Vaché fait partie de ces musiciens inclassables, qui trouvent de nouvelles façons personnelles d’utiliser la tradition jazz. C’est d’ailleurs pour son éclectisme qu’il a été choisi comme trompettiste par Benny Goodman, Rosemary Clooney, Hank Jones, Gerry Mulligan, Woody Herman, Bobby Short ou encore Benny Carter.

Harry Allen, avec qui il s’associe pour ce quintet, a été surnommé le « Sinatra du saxophone ténor ». Il est aussi comparé à Stan Getz et à d’autres maîtres du saxophone comme Ben Webster et Lester Young. Batterie : Stéphane Chandelier

Guitare : Dave Blenkhorn

Contrebasse : Raphael Dever Billetterie : Maison de la Presse de Dieppe et Presse Papier à Varengeville-sur-Mer Pass sanitaire obligatoire Passez une belle soirée jazz au profit des oeuvres du Lions Club Doyen de Dieppe, dont le Téléthon. Warren Vaché fait partie de ces musiciens inclassables, qui trouvent de nouvelles façons personnelles d’utiliser la tradition jazz. C’est d’ailleurs… +33 2 32 14 48 00 Passez une belle soirée jazz au profit des oeuvres du Lions Club Doyen de Dieppe, dont le Téléthon. Warren Vaché fait partie de ces musiciens inclassables, qui trouvent de nouvelles façons personnelles d’utiliser la tradition jazz. C’est d’ailleurs pour son éclectisme qu’il a été choisi comme trompettiste par Benny Goodman, Rosemary Clooney, Hank Jones, Gerry Mulligan, Woody Herman, Bobby Short ou encore Benny Carter.

Harry Allen, avec qui il s’associe pour ce quintet, a été surnommé le « Sinatra du saxophone ténor ». Il est aussi comparé à Stan Getz et à d’autres maîtres du saxophone comme Ben Webster et Lester Young. Batterie : Stéphane Chandelier

Guitare : Dave Blenkhorn

Contrebasse : Raphael Dever Billetterie : Maison de la Presse de Dieppe et Presse Papier à Varengeville-sur-Mer Pass sanitaire obligatoire Casino de Dieppe 3 Boulevard de Verdun Dieppe

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Dieppe, Seine-Maritime Autres Lieu Dieppe Adresse Casino de Dieppe 3 Boulevard de Verdun Ville Dieppe lieuville Casino de Dieppe 3 Boulevard de Verdun Dieppe