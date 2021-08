Menton Jardin Fontana Rosa Alpes-Maritimes, Menton Concert de jazz groupe PounkIPA Jardin Fontana Rosa Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Jardin Fontana Rosa, le samedi 18 septembre à 17:00

PounkIPA Jazz Trio est un groupe originaire des Alpes-Maritimes et constitué de trois membres : Gilles à la contrebasse, Andreas au piano et Nastasia au chant. La formation reprend des grands standards du jazz ainsi que des titres pop et blues revisités, allant d’Ella Fitzgerald à Fats Waller, en passant par Jamiroquai, Muse ou bien encore The Police.

Sur inscription, passeport sanitaire et port du masque obligatoire

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00

