Concert de jazz Frédéric Favarel, guitariste Librairie La Pluie d’été Pont-Croix, samedi 6 avril 2024.

SAMEDI 6 AVRIL à 18H30 concert de jazz Frédéric Favarel , guitariste.

Voici ce qu’en a dit le journaliste de JAZZ MAGAZINE ,Yazid Kouloughli, dans le numéro de juillet 2022 à l’occasion de la sortie de l’album “ Oneself“:

Cet instrumentiste d’exception qui revendique plus l’influence des grands pianistes que des six-cordistes une fluidité technique hors du commun au service d’une imagination mélodique et harmonique et une culture aiguisée des standards (…), réimaginés avec une passion et surtout une grâce de chaque instant.

Participation libre, réservation conseillée ! .

Début : 2024-04-06 18:30:00

Librairie La Pluie d’été 6 rue de la prison

Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne contact@lapluiedete.fr

