Fred Wesley commence sa carrière en tant que tromboniste de Ike & Tina Turner. Quelques années plus tard, c'est en tant que directeur musical, arrangeur et compositeur principal de James Brown qu'il officie. Par la suite, il définit les contours du funk avec Parliament – Funkadelic auprès de George Clinton et de Bootsy Collins. Entre deux tournées avec ses fidèles comparses Maceo Parker et Pee Wee Ellis, Fred Wesley multiplie les collaborations, toujours dans une ouverture d'esprit sans bornes, accompagnant Dr John, David Byrne, Red Hot Chili Peppers, Bobby Womack, George Benson, Marcus Miller, Nils Langren, Socalled, David Krakauer, Janet Jackson, Erykah Badu, D'Angelo, Nas, Hocus Pocus… Un conseil : ne ratez pas l'icône de la très select famille du funk pour son passage en Pays Bigouden !

