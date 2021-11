Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne, Saint-Quentin Concert de Jazz duo “We Two” Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin Aisne 15 15 Dmitry Baevsky est devenu en quelques années une voix majeure du saxophone alto internationalement reconnue et recherchée dans le monde du jazz. Jeb Patton est probablement le pianiste actuel dont le jeu se marie le mieux avec celui de Dmitry Baevsky. Les deux musiciens se réunissent pour interpréter des mélodies swinguantes, riches de leurs improvisations, où il n’y a pas de place pour l’artifice, mais où chacun reste en permanence à l’écoute de l’autre. Non adhérents : 15,00 €

51 Rue d'Isle 02100 Saint-Quentin - Aisne - Hauts-de-France +33 6 23 64 38 34 http://jazzaisneco.wixsite.com/jazzaisneco

