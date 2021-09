Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne, Saint-Quentin Concert de Jazz du quartet Lines and Spaces Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Concert de Jazz du quartet Lines and Spaces 2021-10-03 17:00:00 – 2021-10-03 19:30:00

Concert de Jazz du quartet Lines and Spaces Dimanche 3 octobre à 17h au Conservatoire de musique proposé par Jazz Aisne Co Avec Phillipe Soirat à la batterie et David Prez (saxophone ténor), Vincent Bourgeyx (piano), et Yoni Zelnik (contrebasse). Tarif : 15e, 10e adhérents, 5e étudiants et – de 30 ans, gratuit au moins de 16 ans. 03 23 64 38 34

