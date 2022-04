Concert de jazz de Romain Vuillemin Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Concert de jazz de Romain Vuillemin Sunset & Sunside, 24 juin 2022, Paris. Le vendredi 24 juin 2022

de 20h30 à 22h00

. payant Plein tarif : 25 EUR Tarif réduit : 15 EUR

Sunset Vocal Session organise le concert de jazz par le musicien Romain Vuillemin, le 24 juin. Venez découvrir le travail du Romain Vuillemin Quartet avec l’album Révélations Jazz Magazine “Why not?” pour un vibrant hommage à Django Reinhardt dans la plus pure tradition avec une pointe d’originalité dans les arrangements du groupe. Une formation qui rend hommage au Django Reinhardt avant guerre, et qui met l’accent sur la musicalité, la respiration et le swing, plutôt que sur la démonstration technique (comme c’est malheureusement trop souvent le cas dans ce style qu’on appelle aujourd’hui Jazz Manouche). Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards 75001 Paris Contact : https://www.sunset-sunside.com/2022/6/artiste/1858/8316/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ https://www.sunset-sunside.com/2022/6/artiste/1858/8316/

Romain VUILLEMIN Quartet « Django meets Crooner »

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Sunset & Sunside Adresse 60 Rue des Lombards Ville Paris lieuville Sunset & Sunside Paris Departement Paris

Sunset & Sunside Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concert de jazz de Romain Vuillemin Sunset & Sunside 2022-06-24 was last modified: by Concert de jazz de Romain Vuillemin Sunset & Sunside Sunset & Sunside 24 juin 2022 Paris Sunset & Sunside Paris

Paris Paris