Ces jazzmen sont tous titulaires d’un 1er prix de conservatoire national et ont eu la chance d’être dirigés pendant 15 ans par le pianiste, compositeur et arrangeur Stan Laferrière. Ils se produiront aux côtés de l’Atelier jazz dirigé par David Fettmann et de l’Ensemble vocal variété jazz dirigé par Chiara Di Gleria, tous deux du Conservatoire d’Arnouville.

Entrée libre avec passe vaccinal

La formation jazz de la musique de l’air, unité de l’armée de l’air et de l’espace se produira à Arnouville. L’Essentielle Espace Charles Aznavour Arnouville Ain

