Concert de jazz : David Sauzay Father and Son Quartet Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’Évènement: Aisne

Saint-Quentin

Concert de jazz : David Sauzay Father and Son Quartet Saint-Quentin, 5 février 2023, Saint-Quentin . Concert de jazz : David Sauzay Father and Son Quartet 51 rue d’Isle Saint-Quentin Aisne

2023-02-05 17:00:00 – 2023-02-05 19:00:00 Saint-Quentin

Aisne 0 0 Dimanche 5 février à 17 heures, David SAUZAY nous revient dans un contexte particulier car le quartet dont il est le leader se compose, outre le pianiste japonais Hiroshi Murayama et du batteur Paul Morvan, de son propre fils Gabriel Sauzay à la contrebasse.

C’est donc un peu en père de famille que se présente David, d’où l’appellation de cette formation le « David Sauzay Father and Son Quartet ». Renseignements et réservations : 03 23 64 38 34 et jazzaisneco@laposte.net

Tarifs : 15€/10€/5€/gratuit Dimanche 5 février à 17 heures, David SAUZAY nous revient dans un contexte particulier car le quartet dont il est le leader se compose, outre le pianiste japonais Hiroshi Murayama et du batteur Paul Morvan, de son propre fils Gabriel Sauzay à la contrebasse.

C’est donc un peu en père de famille que se présente David, d’où l’appellation de cette formation le « David Sauzay Father and Son Quartet ». Renseignements et réservations : 03 23 64 38 34 et jazzaisneco@laposte.net

Tarifs : 15€/10€/5€/gratuit jazzaisneco@laposte.net +33 3 23 64 38 34 Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse 51 rue d'Isle Saint-Quentin Aisne Ville Saint-Quentin lieuville Saint-Quentin Departement Aisne

Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin/

Concert de jazz : David Sauzay Father and Son Quartet Saint-Quentin 2023-02-05 was last modified: by Concert de jazz : David Sauzay Father and Son Quartet Saint-Quentin Saint-Quentin 5 février 2023 51 rue d'Isle Saint-Quentin Aisne Aisne Saint-Quentin

Saint-Quentin Aisne