Concert de jazz brésilien par Bernard Fines Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Concert de jazz brésilien par Bernard Fines Sunset & Sunside, 1 juin 2022, Paris. Le mercredi 01 juin 2022

de 19h30 à 21h00

. payant Tarif réduit : 10 EUR Plein tarif : 20 EUR

Sunset Vocal Session invite le musicien Bernard Fines, grand passionné par le Brésil, lors d’un concert de jazz brésilien avec trois autres artistes, le 1er juin. Bernard Fines revient au Sunside, nourri des 22 années vécues au Brésil, entre Curitiba, Rio de Janeiro et São Paulo, partageant la vie quotidienne du peuple brésilien, sa musique et son art de vivre. Situé quelque part entre Caetano Veloso et Claude Nougaro, Bernard Fines utilise sa voix comme un instrument, au service de ses propres textes, toujours très ouvert à l’improvisation collective et entouré de trois musiciens exceptionnels qui savent placer le jazz brésilien au centre de la scène. Le tout entrecoupé d’anecdotes qui nous font voyager de façon authentique et inoubliable au pays de la bossa. Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards 75001 Paris Contact : https://www.sunset-sunside.com/2022/6/artiste/3370/8305/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ https://www.sunset-sunside.com/2022/6/artiste/3370/8305/

Bernard FINES « Samba de Gringo »

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Sunset & Sunside Adresse 60 Rue des Lombards Ville Paris lieuville Sunset & Sunside Paris Departement Paris

