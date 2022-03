Concert de Jazz – Benjamin Faugloire Project Cassis, 19 mai 2022, Cassis.

Concert de Jazz – Benjamin Faugloire Project Au Centre Culturel 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis

2022-05-19 – 2022-05-19 Au Centre Culturel 20 Avenue Du Dr E. Agostini

Cassis Bouches-du-Rhône Cassis

BENJAMIN FAUGLOIRE PROJECT

Soirée Jazz

Interprété par Benjamin FAUGLOIRE – Denis FRANGULIAN – Jérome MOURIEZ

Un album vibrant, gorgé d’émotions et de rebondissements, au style très narratif.

Benjamin Faugloire et ses fidèles compères, une fois de plus, nous embarquent dans une belle histoire musicale.



Tarif : 22 € par personne – 18 € pour les adhérents CCC

Tarif duo : 36 €

Places assises non numérotées (placement libre).



Billetterie disponible sur le site internet de l’Office de Tourisme de Cassis

ou au Centre Culturel de Cassis.



L’Office de Tourisme accepte les paiements par chèques vacances.

Le Centre Culturel de Cassis propose une soirée jazz

accueil@centreculturelcassis.com +33 4 42 01 77 73 https://bit.ly/3udghHC

