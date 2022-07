Concert de jazz Barbery Barbery Catégories d’évènement: Barbery

Venez découvrir le jardin du Château du Mesnil Aumont, passer un moment convivial en écoutant de la bonne musique sur la pelouse ou dans les communs en cas de pluie. Buvette, quelques stands de producteurs et artisans. Emmanuel Duprey (clavier), Loïc Réchard (guitare), Yvan Réchard (contrebasse), Camille Lelogeais (batterie). 1ere partie : élèves du stage de jazz de Barbery.

