de 20h00 à 22h00

.Tout public. gratuit Concert au Bicolore, *Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles. Ouverture des portes à 19h30. La voix de la chanteuse de jazz danois Nana Rashid a une qualité intemporelle, qui rappelle celle des grands noms comme Nina Simone et Radka Toneff.

Concert samedi 18.11.23 à 20h au Bicolore Nouvelle saison, nouvelle programmation JAZZ au Bicolore.* rendez-vous samedi 18.11.23 à 20h-Entrée libre et gratuite « Une qualité vocale intemporelle et émotive qui rappelle la grande Nina Simone » Radio France. Avec la sortie de son album « Music for Betty », une nouvelle star est apparue sur la scène du jazz danois. Sa musique est un puissant cocktail de mélancolie des traditions du jazz nordique, de néo-soul et de blues … Un concert proposé par Le Bicolore – Maison du Danemark dans le cadre de la 21e édition du Festival international Jazzycolors. Concert au Bicolore, *Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles. Ouverture des portes à 19h30. Musiciens : – Nana Rashid : voix

– Rasmus Sørensen : piano

– Jesper Thorn : contrebasse

– Bjørn Heebøll : batterie



Lieu : Le Bicolore

2ème étage de la Maison du Danemark

142 Avenue des Champs-Elysées

75008 Paris Contact : https://lebicolore.dk/evenements/concert-de-jazz-avec-nana-rashid +33156591744 lebicolore@maisondudanemark.dk https://www.facebook.com/lebicoloredk/ https://www.facebook.com/lebicoloredk/ https://lebicolore.dk/evenements/concert-de-jazz-avec-nana-rashid

