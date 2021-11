Concert de jazz avec Makiko Hirabayashi Frederikskirken (l’Église danoise), 13 novembre 2021, Paris.

Le rendez-vous annuel du jazz danois ———————————— Une invitation au voyage dans un univers sonore onirique, sphérique, puissant et explosif, où le jeu traditionnel du piano est remis en question. Le concert est organisé en partenariat avec ficep et fait partie du Festival Jazzycolors qui se déroule du 6 novembre au 1 décembre. L’artiste de la soirée Makiko Hirabayashi ne s’est jamais laissée limiter par des perceptions de genre étroites, et s’inspire à la fois de la musique classique, de l’Extrême-Orient, du jazz et du son nordique. D’origine japonaise et formée à Boston, Makiko Hirabayashi s’est établie au Danemark au début des années 90. Elle est reconnue internationalement pour son style très personnel et ses sonorités lyriques à la fois nordiques et asiatiques. Avec la fraîcheur de ses compositions et de son jeu captivant, elle a donné des concerts aux quatre coins du monde. Makiko Hirabayashi a sorti 8 CD sous son propre nom. Elle se produit aussi très régulièrement à l’étranger, y compris au Festival Jazzycolors en 2016, dans le trio formé il y a vingt ans avec Marilyn Mazur et Klavs Hovman. Un concert proposé par Le Bicolore – Maison du Danemark dans le cadre de la 19e édition du festival international Jazzycolors et en partenariat avec TSF JAZZ. Lieu : Frederikskirken (l’Église danoise), 17 rue Lord Byron, 75008 Paris Ouverture des portes à 19h30 Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles et sur présentation du pass sanitaire.

