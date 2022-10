CONCERT DE JAZZ AVEC « MAIA FOREMAN ET ANDY THEUS QUARTET »

2022-10-30 18:00:00 18:00:00 – 2022-10-30 19:30:00 19:30:00 Concert à la Chapelle proposé par l’association Saint-Cham’Art. Concert de Jazz avec « MAIA FOREMAN et ANDY THEUS QUARTET »

Tarifs: 7€ (adhérent à l’association » et 10€ (autres)

Réservation recommandée auprès de l'Office de Tourisme au 04.90.50.90.54.

