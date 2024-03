Concert de jazz avec Les Gascons Laveurs Salviac, dimanche 14 juillet 2024.

L’association Animation et Culture vous propose son traditionnel concert de jazz annuel.

Rendez-vous festif et convivial incontournable des amateurs de jazz animé cette année par le sextet de jazz New Orleans, « Les Gascons Laveurs » !

Début : 2024-07-14 21:00:00

fin : 2024-07-14

Place Cambornac

Salviac 46340 Lot Occitanie

