Le vendredi 17 novembre 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Concert au Bicolore, *Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles. Ouverture des portes à 19h30.

Avec sa voix de velours Kira Skov, artiste danoise, vous présentera ses meilleurs morceaux d’influence Jazz et soul.

Rendez-vous le vendredi 17 novembre à 20h au Bicolore, Maison du Danemark :



A cette occasion Kira Skov puisera dans tout son répertoire pour vous présenter ses meilleurs morceaux d’influence Jazz et soul.



MY HEART IS A MOUNTAIN, le nouvel album de Kira Skov enregistré dans le légendaire studio de Peter Gabriel est sorti le 19 mai 2023 en collaboration avec John Parish, Silas Tinglef, Billy Fuller et HEAD .

La voix de Kira n’a jamais été aussi forte qu’aujourd’hui, et il devient évident que ses jours de peine, de deuil s’estompent avec le temps. Le chagrin qu’elle a exploré dans ses compositions est un processus naturel et nécessaire depuis la perte de son mari en février 2017.

« Mais même le plus long voyage nocturne à travers une obscurité apparemment incessante finit par se terminer à l’aube d’un jour nouveau, alors que le soleil du matin se réchauffe, détend et insuffle un optimisme irrésistible pour la vie, il nous rappelle les aventures qu’il restera à vivre et les montagnes à parcourir. » Stunt Records

Le Bicolore

2ème étage de la Maison du Danemark

142 Avenue des Champs-Elysées

75008 Paris

Le Bicolore, Maison du Danemark

Contact : https://lebicolore.dk/evenements/concert-de-jazz-avec-kira-skov +33156591744 lebicolore@maisondudanemark.dk

