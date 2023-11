Concert de Jazz avec Kira Skov Maison du Danemark Paris, 17 novembre 2023, Paris.

Le vendredi 17 novembre 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Dans la limite des places disponibles

Avec sa voix de velours Kira Skov, artiste danoise, vous présentera ses meilleurs morceaux d’influence Jazz et soul.

Kira Skov puisera dans tout son répertoire pour vous présenter ses meilleurs morceaux d’influence Jazz et soul.

MY HEART IS A MOUNTAIN, le nouvel album de Kira Skov enregistré dans le légendaire studio de Peter Gabriel est sorti le 19 mai 2023 en collaboration avec John Parish, Silas Tinglef, Billy Fuller et HEAD .

La voix de Kira n’a jamais été aussi forte qu’aujourd’hui, et il devient évident que ses jours de peine, de deuil s’estompent avec le temps. Le chagrin qu’elle a exploré dans ses compositions est un processus naturel et nécessaire depuis la perte de son mari en février 2017.

« Mais même le plus long voyage nocturne à travers une obscurité apparemment incessante finit par se terminer à l’aube d’un jour nouveau, alors que le soleil du matin se réchauffe, détend et insuffle un optimisme irrésistible pour la vie, il nous rappelle les aventures qu’il restera à vivre et les montagnes à parcourir. » Stunt Records

Maison du Danemark 142 Av. des Champs-Élysées 75008 Paris

Contact : https://lebicolore.dk/evenements/concert-de-jazz-avec-kira-skov +33156591744 lebicolore@maisondudanemark.dk https://www.facebook.com/lebicoloredk/ https://www.facebook.com/lebicoloredk/ https://lebicolore.dk/evenements/concert-de-jazz-avec-kira-skov

Kira Skov Concert de Jazz avec Kira Skov