Concert de jazz avec Ana Carla Maza avenue Carnot Mugron, samedi 13 avril 2024.

Concert de jazz avec Ana Carla Maza avenue Carnot Mugron Landes

À la croisée de la musique cubaine et du jazz, la chanteuse et violoncelliste Ana Carla Maza retrace son identité musicale dans un hommage à ses racines havanaises et aux femmes qui l’ont inspirée. C’est aux femmes qui ont forgé son parcours musical qu’elle dédie ses textes.

Élevée dans une famille de musiciens, elle apprend la musique dès l’âge de 4 ans à la Havane. Ana Carla développe un répertoire d’abord classique. Des sonates pour violoncelle de Bach, à Chostakovitch, en passant par Tchaïkovski, la jeune musicienne joue tantôt en soliste, tantôt en orchestre symphonique. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13 00:00:00

avenue Carnot Espace Henri Emmanuelli

Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine entractespectacles@gmail.com

