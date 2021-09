Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura, Saint-Laurent-en-Grandvaux Concert de Jazz – Autrement dit Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux Catégories d’évènement: Jura

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Concert de Jazz – Autrement dit Saint-Laurent-en-Grandvaux, 18 septembre 2021, Saint-Laurent-en-Grandvaux. Concert de Jazz – Autrement dit 2021-09-18 20:30:00 – 2021-09-18 22:30:00 rue du coin d’amont La Sittelle

Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura Saint-Laurent-en-Grandvaux Concert de Jazz “Autrement dit” samedi 18 septembre 2021, à 20h30 à la Sittelle. Sur réservation avant le 17/09, au 03 84 60 15 25.

Sous la direction de Jacques Lefranc, à l’écriture et au piano, ce groupe grandvallier amateur d’une douzaine de choristes chante des morceaux de jazz d’inspiration nord et sud américaine. Ce groupe, créé en 2019, veut apporter un son différent de ce qu’on entend habituellement. +33 3 84 60 15 25 Concert de Jazz “Autrement dit” samedi 18 septembre 2021, à 20h30 à la Sittelle. Sur réservation avant le 17/09, au 03 84 60 15 25.

Détails Catégories d’évènement: Jura, Saint-Laurent-en-Grandvaux Autres Lieu Saint-Laurent-en-Grandvaux Adresse rue du coin d'amont La Sittelle Ville Saint-Laurent-en-Grandvaux lieuville 46.57755#5.9554