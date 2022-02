CONCERT DE JAZZ AU REFUGE DE CRÉATION DU RUPT DE BAMONT Saulxures-sur-Moselotte, 12 février 2022, Saulxures-sur-Moselotte.

Le Refuge de Création du Rupt de Bamont est très heureux de présenter une nouvelle soirée de musique sous la charpente du Palais Grenier !

En concert privé, la chanteuse Audrey Pierre et son trio de jazz Albaïdo. Albaïdo c’est une voix, celle d’Audrey Pierre, d’une chaleur et d’un phrasé remarquables, accompagnée de brillants musiciens. Avec Albaïdo, Audrey Pierre dévoile ses compositions, et offre un jazz vocal actuel,

flirtant gracieusement avec la musique ethnique, le blues et la soul. Une incantation saisissante, un envoûtement absolu avec de belles envolées improvisées. Musicienne et luthière de formation, Audrey Pierre a quitté son établi pour s’adonner corps et âme à la musique. La chanteuse chérit le jazz et les musiques du monde, dont elle s’inspire pour créer Albaïdo en 2020. Cette formation lui permet de laisser place à l’étendue de son talent vocal, aux côtés de musiciens hors pairs : Jonas Cordier à la guitare et Guillaume France à la contrebasse. 18h45 : Ouverture des portes et de la buvette où des boissons et de la petite (mais non moins excellente !) restauration seront servies – 19h45 : 1ère partie Audrey Pierre en solo – 20h45 : concert Albaïdo – 22h: la buvette reste ouverte, ambiance musicale assurée. N’oubliez pas de réserver ! Merci ! 06 89 16 26 22.

Participation à partir de 10 euros. Parking sur place.

+33 6 89 16 26 22

copyright Emmanuel Pierrot

