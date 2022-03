Concert de jazz au Conservatoire : Emmet COHEN, Yasushi NAKAMURA et Kyle POOLE Saint-Quentin, 6 mars 2022, Saint-Quentin.

Concert de jazz au Conservatoire : Emmet COHEN, Yasushi NAKAMURA et Kyle POOLE Saint-Quentin

2022-03-06 – 2022-03-06

Saint-Quentin Aisne

10 10 Concert de Jazz au Conservatoire de Saint-Quentin avec un trio composé de Emmet COHEN (p – leader), Yasushi NAKAMURA (b) et Kyle POOLE (dr).

Le dimanche 6 mars à 17 heures.

Jazz Aisne Co a l’habitude de vous présenter des musiciens exceptionnels. C’est encore le cas avec le jeune et talentueux pianiste américain Emmet COHEN qui se produira en trio avec le contrebassiste japonais Yasushi NAKAMURA et le batteur Kyle POOLE, partenaire régulier d’Emmet COHEN. Prodige reconnu, Emmet COHEN

a commencé la méthode de piano Suzuki à l’âge de trois ans, et son jeu est rapidement devenu un mélange

de musicalité, de technique et de swing, un swing naturel et omniprésent. Ce concert qui s’inscrit dans une tournée européenne du trio est à ne pas manquer.

Plus d’informations au 03 23 64 38 34

jazzaisneco@laposte.net

Saint-Quentin

