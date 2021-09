Concert de jazz au château de Veuil Veuil Jouy-le-Potier, 25 septembre 2021, VeuilJouy-le-Potier.

Concert de jazz au château de Veuil 2021-09-25 18:30:00 18:30:00 – 2021-09-25

Veuil Indre Château Indre Jouy-le-Potier

Cette formation animée par le célèbre Marc Robert abordera des morceaux du répertoire des Big Bands, mais aussi des mélodies très célèbres de Michel Legrand, de comédies musicales, ainsi que des adaptations d’œuvres classiques revisitées, réarrangées pour cet ensemble de talent composé de saxophonistes poly instrumentistes accompagnés par un contrebassiste et une batterie. Également des pièces originales de Marc Robert, écrites dans un langage plus contemporain, viendront épicer un programme musical particulièrement éblouissant et diversifié. Nous embarquerons vers de nouveaux horizons où écriture et improvisation joueront à cache-cache dans un univers musical empreint de souvenir et de vécu. Une fin d’après-midi exceptionnelle, autour d’un verre.

Apéritif musical avec l’Ensemble SAXOS+ : Ensemble des Saxophonistes du Big Band de Marc Robert + un contrebassiste. Marc Robert fait ses adieux à la scène : un concert riche en émotions.

© Confrérie des Bâtisseurs de Veuil

