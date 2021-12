Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne, Saint-Quentin Concert de Jazz Antoine Hervier Trio & Costel Nitescu à Saint-Quentin Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

2022-01-22 17:00:00 – 2022-01-22 19:00:00

Saint-Quentin Aisne 10 Concert de Jazz : Antoine Hervier Trio & Costel Nitescu à l’auditorium du Conservatoire de musique de Saint-Quentin Non adhérents : 15,00 €

Concert de Jazz : Antoine Hervier Trio & Costel Nitescu à l'auditorium du Conservatoire de musique de Saint-Quentin Non adhérents : 15,00 €

Etudiants et chômeurs < 30 ans (justificatif) : 5,00 € Enfants < 16 ans : gratuit Dimanche 16 janvier à 17 heures au Conservatoire de musique de Saint-Quentin 51 Rue d'Isle 02100 Saint-Quentin - A Renseignements au 03.23.64.38.34 ou sur le site de jazzaisneco

