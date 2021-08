Concert de Jazz à Saint Martin Montbéliard, 11 septembre 2021, Montbéliard.

Concert de Jazz à Saint Martin 2021-09-11 20:00:00 – 2021-10-14 Temple Saint Martin Place Saint-Martin

Montbéliard Doubs

Hommage à Sidney Bechet et Claude Luter.

Ils joueront des compositions de Claude Luter, de Sidney Béchet et aussi les grands classiques du jazz New Orleans.

Avec Eric Luter (le fils de Claude) à la trompette et au chant, Frédéric Guitton (qui à été l’élève de Claude Luter) à la clarinette, Jean Pierre Dumontier au trombone, Christian Ponard au banjo, Patrick Perrin au sousaphone et Fabrice Zammarchi au saxo soprano et à la clarinette.

> Pas de réservation, placement libre

> Entrée gratuite, participation libre

> Pass sanitaire obligatoire.

contact@amisorgue-saintmartin.fr https://www.amisorgue-saintmartin.fr/manifestations.html

