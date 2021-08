Gelos La Maison de Pau - Les Compagnons du Devoir Gelos, Pyrénées-Atlantiques Concert de jazz à la villa La Maison de Pau – Les Compagnons du Devoir Gelos Catégories d’évènement: Gelos

Pyrénées-Atlantiques

Concert de jazz à la villa La Maison de Pau – Les Compagnons du Devoir, 19 septembre 2021, Gelos. Concert de jazz à la villa

La Maison de Pau – Les Compagnons du Devoir, le dimanche 19 septembre à 19:00 Gratuit. Entrée libre. En extérieur.

Ecoutez un concert de jazz manouche dans l’enceinte du parc de la villa, avec le quartet Benjamin Bobenrieth et Travels. La Maison de Pau – Les Compagnons du Devoir Allée Pierre Tourne, 64110 Gelos Gelos Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T19:00:00 2021-09-19T20:30:00

