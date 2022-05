Concert de jazz à la chapelle Foncourrieu Marcillac-Vallon Marcillac-Vallon Catégories d’évènement: Aveyron

Marcillac-Vallon

Concert de jazz à la chapelle Foncourrieu Marcillac-Vallon, 18 juillet 2022, Marcillac-Vallon. Concert de jazz à la chapelle Foncourrieu Marcillac-Vallon

2022-07-18 – 2022-07-18

Marcillac-Vallon Aveyron Marcillac-Vallon Restauration possible sur place. Concert de jazz avec Fred Bonnet et son Big Band le lundi 18 juillet 2022 à 20h30 dans le parc de la chapelle Foncourrieu à Marcillac. Restauration possible sur place. centre presse Aveyron

Marcillac-Vallon

dernière mise à jour : 2022-04-23 par OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Marcillac-Vallon Autres Lieu Marcillac-Vallon Adresse Ville Marcillac-Vallon lieuville Marcillac-Vallon

Concert de jazz à la chapelle Foncourrieu Marcillac-Vallon 2022-07-18 was last modified: by Concert de jazz à la chapelle Foncourrieu Marcillac-Vallon Marcillac-Vallon 18 juillet 2022

Marcillac-Vallon