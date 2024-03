Concert de jazz 3 INIYA Antonio Lizana Théâtre de Verdure Vallée de Diane Fréhel, mercredi 7 août 2024.

Première partie 3 INIYA

3 INIYA est un jeune trio rennais formé d’un claviériste/saxophoniste, un batteur et un bassiste au croisement du jazz et du hip/hop. Lauréats du tremplin Jazz in Langourla en 2022, ils sont à l’écoute des tendances actuelles de la nouvelle scène jazz anglaise. Dans le sillage de Robert Glasper, Yussef Dayes ou Avishai Cohen, 3iniya propose une musique libre et inventive.

Deuxième partie Antonio Lizana

Antonio Lizana est l’une des figures incontournables de la nouvelle génération du jazz flamenco. Saxophoniste de jazz, chanteur de flamenco et compositeur de toute sa musique, il a donné des centaines de concerts dans plus de 40 pays avec son album Una realidad diferente , sortit chez Warner Music Spain en 2020. Il a été l’un des rares artistes espagnols à donner un concert au Tiny Desk Concert de la radio publique américaine NPR et a collaboré avec des artistes tels que Arturo O’Farrill et Alejandro Sanz dans des œuvres qui ont reçu des Grammy Awards, ainsi qu’avec Snarky Puppy, Marcus Miller, Chano Domínguez, Alfredo Rodríguez, Ari Hoenig, Jorge Drexler, India Martínez, Jorge Pardo, Shai Maestro, Chambao, José Mercé, Josemi Carmona, Carmen Linares, Pepe Habichuela…

Organisé par l’Association A l’Est des Dunes

En cas de mauvais temps, le concert aura lieu à la salle des fêtes de Plurien .

Théâtre de Verdure Vallée de Diane Sables d’Or les Pins

Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne alddcontacts@alestdesdunes.com

