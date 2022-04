Concert de Jasmina KukaGlich, pianiste Piégon Piégon Catégories d’évènement: Drôme

2022-05-08 18:30:00 18:30:00 – 2022-05-08

Piégon Drôme EUR 15 15 Chopin et les terres slaves.

Œuvres de Chopin, Borodine, Tchaïkovski, Glinka, Khatchaturien,.

Concert suivi d’un apéritif. Piégon

