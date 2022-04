Concert de JANET MARTIN, 20 mai 2022, .

Concert de JANET MARTIN

2022-05-20 – 2022-05-20

JANET MARTIN & NEAL BLACK blues-rock, country L’une des plus belles voix du blues et de la country alliée au talent d’un célèbre texan, tenant d’un des blues-rocks les plus aboutis : voilà un cocktail qui fera venir de loin les amateurs d’électricité, d’émotions et de puissants rythmes blues-rock. Janet Martin et Neal Black : une association de valeurs sûres from USA ! Ouverture des portes à 20h00… • Concert à partir de 22h00 – 16€ • Restauration : Lasagnes (ou assiette anglaise… A spécifier) + Dessert + Concert – 32€ …Service entre 20h00 et 21h00… • Demi tarif Enfant moins de 12 ans (réservation avant le 18/05)

dernière mise à jour : 2022-04-24 par