CONCERT DE JAM FOR JOY Place Christian Poncelet Remiremont Vosges

2022-12-21 18:00:00

Vosges Remiremont La Ville de Remiremont reçoit l’ensemble JAM FOR JOY pour un concert de jazz, mercredi 21 décembre 2022 à 18h, place Christian Poncelet (devant l’Hôtel de Ville). Le quartet proposera un menu musical varié et coloré, construit autour de mélodies jazz, chansons françaises et latino, ainsi que de compositions des artistes. +33 3 29 62 42 17 https://www.remiremont.fr/ JAM for JOY

