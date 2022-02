Concert de Jakez Ar Borgn Gorre Menez Loperhet Catégories d’évènement: Finistère

Loperhet

Concert de Jakez Ar Borgn Gorre Menez, 23 mars 2022, Loperhet. Concert de Jakez Ar Borgn

Gorre Menez, le mercredi 23 mars à 10:30

Concert de Jakez Ar Borgn au centre de loisirs de Gorre Menez. Concert de Jakez Ar Borgn Gorre Menez Gorre Menez Loperhet Loperhet Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T10:30:00 2022-03-23T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Loperhet Autres Lieu Gorre Menez Adresse Gorre Menez Loperhet Ville Loperhet lieuville Gorre Menez Loperhet Departement Finistère

Gorre Menez Loperhet Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loperhet/

Concert de Jakez Ar Borgn Gorre Menez 2022-03-23 was last modified: by Concert de Jakez Ar Borgn Gorre Menez Gorre Menez 23 mars 2022 Gorre Menez Loperhet Loperhet

Loperhet Finistère