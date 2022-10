Concert de Insanity Alert + Unanswered

2022-11-26 21:00:00 – 2022-11-26 EUR 12 Crossover thrash autrichien, originaire de Innsbruck, dans la région du Tyrol au style musical est caractérisé par des paroles souvent décalées et humoristiques comme le skateboard, les monstres, et autres occasions de faire la fête. Le groupe est aussi connu pour ses concerts à l'ambiance survoltée.

