Concert de Inflow, 14 avril 2023, .

Concert de Inflow



2023-04-14 21:00:00 – 2023-04-14

Né à Bordeaux, INFLOW existe depuis 3 ans deja, son travail a été salué par de nombreux groupes internationaux (Nothing but thieves, last train, cleopatrick et plus particulièrement Dead Poet Society et Frank Carter & the rattlesnakes dont ils ont assuré les premières parties).

