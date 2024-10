Concert de In-Extremis | Lembarzique Café Lembras Dordogne

Concert de In-Extremis | Lembarzique Café Lembras, samedi 30 novembre 2024.

Concert de In-Extremis | Lembarzique Café

31 Route de Périgueux Lembras Dordogne

Des morceaux comme purple rain, Creep, Fortunate son, Urgent, Zombie, Venus, The thrill is gone, Eteins la lumière, Personal Jesus., let’s dance… des années 70 à maintenant ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-30 21:30:00

fin : 2024-11-30

31 Route de Périgueux

Lembras 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

