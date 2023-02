Concert de Humood AlKhudher Margny-lès-Compiègne Catégories d’Évènement: Margny-lès-Compiègne

Oise

Concert de Humood AlKhudher, 10 mars 2023, Margny-lès-Compiègne . Concert de Humood AlKhudher 2 Rue Jean Mermoz Margny-lès-Compiègne Oise

2023-03-10 – 2023-03-10 Margny-lès-Compiègne

Oise 50 C’est une occasion unique !! Une première en France !! Le célèbre artiste Humood AlKhudher, avec plus de 10 millions de followers sur les réseaux sociaux et, des centaines de millions de vues sur YouTube, se produira pour la première fois en France le vendredi 10 mars 2023 ! Écoutez en live ses chansons les plus populaires telles que « Kun Anta », « Ahlan akhi » et « Tahayya » ainsi que d’autres tubes lors de cette soirée musicale exceptionnelle. Accueil Margny-lès-Compiègne

