Concert de Hugues Aufray Vitry-le-François

Vitry-le-François

Concert de Hugues Aufray Place d'Armes Collégiale Notre-Dame de l'Assomption Vitry-le-François

2022-03-16 20:00:00

Vitry-le-François Marne Vitry-le-François Hugues Aufray déborde d’énergie et de vitalité à l’idée de découvrir ce lieu magique, chargé en émotions en votre compagnie ! Billetterie à Vitry-le-Frs : Maison de la Presse, 57 rue Aristide Briand et Centre Leclerc, route de Vitry-en-Perthois. Hugues Aufray déborde d’énergie et de vitalité à l’idée de découvrir ce lieu magique, chargé en émotions en votre compagnie ! Billetterie à Vitry : Maison de la Presse et Centre Leclerc. 20h. https://www.leclercbilletterie.com/ Hugues Aufray déborde d’énergie et de vitalité à l’idée de découvrir ce lieu magique, chargé en émotions en votre compagnie ! Billetterie à Vitry-le-Frs : Maison de la Presse, 57 rue Aristide Briand et Centre Leclerc, route de Vitry-en-Perthois. Place d’Armes Collégiale Notre-Dame de l’Assomption Vitry-le-François

Lieu Vitry-le-François Adresse Place d'Armes Collégiale Notre-Dame de l'Assomption

