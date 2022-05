Concert de Het Collectief – Le Festival de Saintes Église Saint-Vivien Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saintes

Concert de Het Collectief – Le Festival de Saintes Église Saint-Vivien, 17 juillet 2022, Saintes. Concert de Het Collectief – Le Festival de Saintes

Église Saint-Vivien, le dimanche 17 juillet à 22:30

Pour ce concert, les interprètes mettent à l’honneur la musique de l’un des représentants de la Seconde école de Vienne : Alban Berg, sublimée par la voix de la soprano Katrien Baerts. Berg Sonate opus 1 (arr. quintette Mulleman) Quatre pièces opus 5 Adagio (extrait du Concerto de chambre) Altenberg-Lieder* opus 4 (arr. quintette Sluys) Katrien Baerts, soprano* Het Collectief

De 15 à 20 € selon placements

Het Collectief explore les œuvres significatives du XXe siècle. Église Saint-Vivien 1 place Saint-Vivien 17100 Saintes Saintes Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-17T22:30:00 2022-07-17T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saintes Autres Lieu Église Saint-Vivien Adresse 1 place Saint-Vivien 17100 Saintes Ville Saintes lieuville Église Saint-Vivien Saintes Departement Charente-Maritime

Église Saint-Vivien Saintes Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saintes/

Concert de Het Collectief – Le Festival de Saintes Église Saint-Vivien 2022-07-17 was last modified: by Concert de Het Collectief – Le Festival de Saintes Église Saint-Vivien Église Saint-Vivien 17 juillet 2022 Église Saint-Vivien Saintes saintes

Saintes Charente-Maritime