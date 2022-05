Concert de hautbois à Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Catégories d’évènement: 02600

Villers-Cotterêts

Concert de hautbois à Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts, 12 juin 2022, Villers-Cotterêts. Concert de hautbois à Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts

2022-06-12 – 2022-06-12

Villers-Cotterêts 02600 Rendez-vous à 15 heures, en l’église Saint-Nicolas de Villers-Cotterêts pour un programme varié autour de Basteau, Lully, Ouzounoff, Yokoyama, de Paula, Gardel et Gauffriau. Réservation obligatoire auprès de l’EMI. Rendez-vous à 15 heures, en l’église Saint-Nicolas de Villers-Cotterêts pour un programme varié autour de Basteau, Lully, Ouzounoff, Yokoyama, de Paula, Gardel et Gauffriau. Réservation obligatoire auprès de l’EMI. Rendez-vous à 15 heures, en l’église Saint-Nicolas de Villers-Cotterêts pour un programme varié autour de Basteau, Lully, Ouzounoff, Yokoyama, de Paula, Gardel et Gauffriau. Réservation obligatoire auprès de l’EMI. pixabay

Villers-Cotterêts

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 02600, Villers-Cotterêts Autres Lieu Villers-Cotterêts Adresse Ville Villers-Cotterêts lieuville Villers-Cotterêts Departement 02600

Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts 02600 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villers-cotterets/

Concert de hautbois à Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts 2022-06-12 was last modified: by Concert de hautbois à Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts 12 juin 2022 02600 Villers-Cotterêts

Villers-Cotterêts 02600