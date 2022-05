Concert de Hathor Consort, Dorothee Mields et Romina Lischka – Le Festival de Saintes Abbaye-aux-Dames – abbatiale Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Abbaye-aux-Dames – abbatiale, le mercredi 20 juillet à 22:30

« La Cabane aux Citrouilles de Heinrich Albert et le cercle des poètes de Königsberg » Albert, Schütz, Schein, Scheidt, Hammerschmidt Dorothee Mields, soprano Hathor Consort Viole de gambe et direction Romina Lischka

De 15 à 20 € selon placements

Dorothée Mields et les musiciens du Hathor Consort proposent une sélection de ces compositions exceptionnelles qui partagent une profonde religiosité, un espoir chrétien et un désir de paix. Abbaye-aux-Dames – abbatiale Place de l’Abbaye 17100 Saintes Saintes Charente-Maritime

