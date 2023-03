Concert de Harpes Tiers Lieu AUBA Oloron-Sainte-Marie Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

Oloron-Sainte-Marie

Concert de Harpes Tiers Lieu AUBA, 25 mars 2023, Oloron-Sainte-Marie . Concert de Harpes 30 Rue du 8 Mai Tiers Lieu AUBA Oloron-Sainte-Marie Basses-Pyrénées Tiers Lieu AUBA 30 Rue du 8 Mai

2023-03-25 – 2023-03-25

Tiers Lieu AUBA 30 Rue du 8 Mai

Oloron-Sainte-Marie

Basses-Pyrénées 8 8 EUR Avec Céline Dicharry et ses trois harpes (Classique, Celtique et Amérique latine).

Céline revient à Auba pour nous proposer un répertoire d’une heure afin de nous faire voyager au grès de ses harpes !

Réservation obligatoire – Places limitées. Avec Céline Dicharry et ses trois harpes (Classique, Celtique et Amérique latine).

Céline revient à Auba pour nous proposer un répertoire d’une heure afin de nous faire voyager au grès de ses harpes !

Réservation obligatoire – Places limitées. +33 7 84 98 16 26 Tiers Lieu AUBA Tiers Lieu Auba

Tiers Lieu AUBA 30 Rue du 8 Mai Oloron-Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées, Oloron-Sainte-Marie Autres Lieu Oloron-Sainte-Marie Adresse Oloron-Sainte-Marie Basses-Pyrénées Tiers Lieu AUBA 30 Rue du 8 Mai Ville Oloron-Sainte-Marie Departement Basses-Pyrénées Lieu Ville Tiers Lieu AUBA 30 Rue du 8 Mai Oloron-Sainte-Marie

Concert de Harpes Tiers Lieu AUBA 2023-03-25 was last modified: by Concert de Harpes Tiers Lieu AUBA Oloron-Sainte-Marie 25 mars 2023 30 Rue du 8 Mai Tiers Lieu AUBA Oloron-Sainte-Marie Basses-Pyrénées Basses-Pyrénées Tiers Lieu AUBA Oloron-Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie Basses-Pyrénées